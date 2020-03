Gist dus parcs planiseschan interprendiders privats en Purtenza. Ma uschè spert sco giavischà na vai betg: A Schiers manca ina lubientscha per ina via d’access ed a Küblis ha l’interprendider tant da far ch'el ha strusch temp per la realisaziun.

Ils dus concepts per ils parcs sa differenzieschan:

Markus Patt da la Terno SA less construir a Küblis in bajetg da trais auzadas, nua che picturs, scrinaris u garaschists pon prender a fit localitads.

La cuminanza d’interess «Gewerbepark Schiers» vul bajegiar dafertanttiers e tut tenor ils giavischs dals singuls interessents.

Impediments e retardaments

Ensasez èn omadus parcs gia pli daditg en planisaziun. La cuminanza d’interess per il parc a Schiers ha cumprà avant tschintg onns il terren. L’entschatta sajan els stads euforics – era perquai ch’in grond interessent vuleva sa chasar en il parc, di Martin Bordoli da la cuminanza d’interess.

Suenter intgins mais l’emprima trumpada: Il grond interessent sa retira. La segunda trumpada: L’ASTRA na lubescha betg la via d’access sco quai che la cuminanza d’interess la vul bajegiar. Gliez n’avessan ils trais interprendiders betg spetgà, cunzunt perquai che la vischnanca aveva dà d’entellir a chaschun da la cumpra da terren che l'access na saja nagin problem.

Nus essan stads memia euforics l’entschatta

A Küblis datti tut autras difficultads: Là ha Markus Patt gia ils plans detagliads per il parc da mastergn. Ses problem è dentant ch’el è fatschentà uschè ferm cun sia firma da construcziun da metal ch’i manca il temp per cuntinuar.

Plinavant less el anc integrar dudesch abitaziuns en il parc. Per gliez stuess la vischnanca midar la zona da mastergn en ina zona maschadada. Ma era sche quai n’avess betg da funcziunar, vul Patt en mintga cas realisar il parc.

Ils giuvens mastergnants duain avair la pussaivladad da restar en la vallada

Concurrenza nunspetgada

Uss vegn vitiers ch’ils parcs planisads survegnan nunspetgadamain concurrenza. La vischnanca da Schiers vegn sezza activa. Ils 27 da mars voteschan la radunanza communala davart in credit da 2,1 milliuns francs per avrir ina zona da mastregn. Là duain mastergnants survegnir terren da bajegiar per in pretsch favuraivel.

Era il chantun ha aquistà a Seewis-Pardisla terren en la zona d'industria per al vender a l'industria d'export.

En tut daventa pia vanal terren da radund 60'000 meters quadrat per mastergners ed industria tranter Küblis e Seewis - quai sin in tschancun da 14 kilometers.

