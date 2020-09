La situaziun per las prostituadas al Rossboden duai vegnir in pau meglra. Ellas survegnan in local da pausa. La citad metta a disposiziun gia quest’enviern in container.

Prostituadas al Rossboden survegnan in container per pausas

Cun 14 cunter 6 vuschs ha il parlament da Cuira lubì la gievgia il project da pilot. In container duai porscher a las dunnas sin via la pussaivladad da mintgatant far pausa, star a susta e star a chaud. Fin uss stattan a disposiziun be tualettas mobilas.

Sper via en tutt’aura

La parlamentara e media Xenia Bischof ha fatg l’intervenziun per in local da pausa per las prostituadas. L’idea ha ella gì gia avant blers onns, cura ch'ella accumpagnava mintgamai ses figl en il trenament da ballape en l’Obere Au.

«Jau hai vis las prostituadas en tutt’aura – plievgia e naiv sper via», di la media e parlamentara socialdemocrata, Xenia Bischof. Uss ha ella grond plaschair ed è era surstada ch’il parlament ha lubì il project da pilot cun gronda maioritad.

Sustegn dal president da citad

La prostituziun saja in commerzi privat, ha argumentà la minoritad en il parlament. I na saja betg l’incumbensa dal stadi da sustegnair e promover prostituziun.

Il president da la citad Urs Marti ha defendì il project da pilot. Era en autras branschas porschia il stadi sustegn e protegia lavurers u emploiads.

La citad quinta cun custs da 25'000 francs per il container cun tualettas. Plinavant suondan anc custs per nettegiar u controllas regularas.

Schanzas per bandunar prostituziun?

Xenia Bischof spera ch’il project da pilot sa cumprovia e ch’il container stettia lura permanentamain a disposiziun a las prostituadas al Rossboden.

En quest local possian ins per exempel era porscher cussegliaziuns a las prostituadas – co ch'ellas pon sa proteger da malsognas sexualas u davart pussaivladads da bandunar la prostituziun sin via.