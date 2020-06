Sco la PPS scriva en sia communicaziun saja il Gea a l'iniziativa da limitaziun in cler pled encunter ina Svizra da 10 milliuns. Cun la libra circulaziun dapi il 2007 hajan passa 500 milliuns persunas da l'Uniun europeica survegnì access a la Svizra. Quai haja chaschunà che gia in milliun dapli persunas sajan vegnidas en Svizra durant ils ultims 13 onns. Be mintga 5avla persuna lavuria en ina professiun nua ch'i na dettia nagins Svizzers qualifitgads. Uschia vegnian ils lavurants svizzers stgatschads ed il squitsch sin las pajas creschia.

En vista a la situaziun finanziala urgenta suenter la crisa da corona, saja da desister sin ulteriuras redistribuziuns da daners. Perquai haja la partida decidì in Na tar il congedi da paternitad. D'approvar quest project, avess per consequenza custs d'almain 230 milliuns francs per ils patruns. Plinavant pudessi er dar custs zuppads sco per exempel per substituziuns da fin 900 milliuns francs.

La deducziun per la tgira d’uffants ha la partida approvà. Uschia vegnian sur tut famiglias da la classa mesauna sustegnida e distgargiadas finanzialmain.

Vuschà davart las fatschentas vegn ils 27 da settember.