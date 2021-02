Andri Perl vul daventar president da la partida socialdemocratica dal Grischun. El è il sulet candidat, quai conferma la presidenta ad interim Julia Müller sin dumonda da RTR. Tenor ella è dentant previs ch'Andri Perl surprenda la partida mo per in temp transitoric da 2-3 onns.

Annunzià candidatura fin schaner

Il deputà dal Cussegl grond ha annunzià en in scriver persunal ch'el candideschia per l'elecziun al di da partida il 20 da favrer. El veglia contribuir sia part a la nova orientaziun da la PS grischuna. En pli veglia el er candidar per Julia Müller che maina actualmain sco vicepresidenta la partida. A media vista possia lezza s'imaginar da surpigliar il post sco presidenta. Ella dovria però anc temp per finir ses studi, scriva Andri Perl. Cura che Julia Müller saja pronta, mettess Andri Perl a disposiziun ses eventual uffizi.

Il politicher Andri Perl è dapi il 2008 commember da la partida. Dapi il 2014 è el deputà dal Cussegl grond, quai per il district Cuira.

Il president anteriur, Philipp Wilhelm ha dà giu ses uffizi perquai ch'el è vegnì elegì sco nov landamma da Tavau.