La scolina da Montessori en la Heiligkreuzkirche a Cuira è la suletta instituziun en il Grischun che porscha ina scolaziun tenor la pedagogia da Montessori. Per il mument è la scolina pulit plaina. Varga 20 uffants che vegnan accumpagnads da 6 manadras van en la a scolina. Ils uffants han bleras differentas naziunalitads. Quai era perquai che la pedagogia tenor Montessori è enconuschenta sin l'entir mund. Ch'i vegn pia era tschantschà englais en la scolina da Montessori a Cuira s'auda vitiers.

Uffants decidan sez

Tge ch'ils uffants vulan far e quant ditg ch'els vulan sa fatschentar d'ina chaussa decidan ils uffants sez. Las mussadras en la scolina a Cuira èn simplamain là per dar il sustegn necessari. Sco la manadra Eliane Zinsli di sa fetschian ins en fitg spert nua che las fermezzas ed ils interess dals uffants sajan. Lura emprovan ella e ses team da dar inputs als uffants e da laschar emprender els cun differents materials da senns, en diversas colurs, cun differentas furmas u perfin cun tuns. Era musica ha in plaz en la scolina da Montessori. Igl è usit ch'ils uffants chantan ed han la pussaivladad da far musica.