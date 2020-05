Fin avant in pèr dis n’eri betg segir sch’i saja pussibel dad ir gia avant che vegnir en Svizra, per ina lubientscha da passadi per ils uffants dals pasturs da l'exteriur. Ma uss è quai sclerì ed ils geniturs pon ir ordavant per ina garanzia ch’ils uffants pdastgan ir ensemen cun els sur cunfin, declera Töni Gujan, il responsabel per las alps tar il Plantahof.

Il chantun Grischun ha guardà che quai cun ils uffants gartegia e quai è super – uschiglio avessan nus gì in problem.

Senza quella decisiun dal chantun fissi stà uschia, che l’uffizi da controlla dal cunfin avess gì il davos pled en chaussa e perquai n'avessi dà nagina garanzia ch’ils uffants dals pasturs avessan pudì traversar il cunfin.