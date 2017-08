Pauc fain, però bun

La stad 2017 ha purtà per part in terz pli pauc fain. Quai pervia da las grondas chaliras durant il mais zercladur e fanadur. A stretgas tar ils purs vegn quai dentant tuttina betg a manar.

La speranza da l'agricultura schai quest onn tar in bun, enfin fitg bun segund e terz tagl. E cun in tal pon ins era quintar. La plievgia ed ils dis suleglivs en l'avust èn bunas premissas. Ils chauds dis da stad en il zercladur e fanadur han chaschunà per part in terz pli pauc fain. La fitg buna racolta da fain dal 2016 e la buna qualitad da fain dal 2017 pon dentant cumpensar questa lucca.

