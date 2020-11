La situaziun actuala tutga la scena da cultura cun gronda vehemenza. En las raits socialas dattan actualmain statements en egl sco «senza cultura – daventi quiet». E ruassaivel èsi er daventà per il chantadur Pascal Gamboni. Era sch'el pudess bain concertar avant in public da 50 persunas, vegn in concert suenter l'auter annullà. Enfin mars da l'auter onn, haja el strusch in engaschament.

En la medema situaziun è er la sopranista Sara-Bignia Janett. Er ella è en ina situaziun professiunalmain difficila. Concerts spustads ubain annullads e nagin che sa vairamain sin cura. Vitiers vegni che nagin planisescha uss novas occurrenzas en questa situaziun malsegira. Quai giaja vid la substanza e la motivaziun. Er tschertgar in'autra occupaziun, saja actualmain grev.

Ils inscunters mancan per pudair esser creativ

Er l'actura Sara Francesa Hermann, uschiglio da viadi cun la gruppa Mummenschanz e cun agens projects è actualmain dischoccupada. Giudair il ruaus saja bain in'opziun, artisticamain dentant portia quella pauc creativ. Ella dovria ils inscunters e la vita per pudair esser creativa.

Mario Pacchioli, che viva en Frantscha e quai sco musicist ed actur, viva actualmain in lockdown anc pli sever che tar nus. Actualmain fiss el en gir cun il nov program «Ni Brel Ni Barbara». Las 70 occurrenzas èn dentant vegnidas spustadas. En ses homeoffice ad Avignon lavura el dentant vi da novs projects. La populaziun dovria cultura pir che mai suenter questa crisa.