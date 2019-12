Chavriels, chamutschs, capricorns e tschiervs s'adatteschan a l'enviern e midan lur organissem per spargnar energia. Uschià pon els surviver la stagiun cun be pauc pavel. En il chantun Grischun vala in scumond da pavlar. Per savair surviver sto la selvaschina dentant era avair ruaus.

Turissem d'enviern e protecziun da selvaschina

En il Grischun cun tut las destinaziuns da turissem è il ruaus da la selvaschina savens periclità durant l'enviern. Conflicts tranter uman e selvaschina èn strusch d'evitar. Perquai dattì numerusas zonas da protecziun en il chantun.

Sche questas zonas na vegnan dentant betg resguardadas, dovran ils animals puspè dapli energia ed han uschia memia pauc pavel per surviver. En ina destinaziun turistica sco per exempel a Tavau – esì impurtant da resguardar ils interess da tut ils pertutgads.

Selvaschina en il vitg da Tavau

Ils davos onns hai dà blera naiv a Tavau, perquai è la selvaschina adina puspè vegnida en il vitg. Per evitar quai pon ins èn situaziuns d'enviern extraordinarias tuttina pavlar punctualmain. Pavlar restà dentant in scumond che po era avair sco consequenza in chasti.

RTR actualitad 17:00