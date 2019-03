En il Vorarlberg vegn la selvaschina pavlada – en il Grischun percunter è quai in tabu pervi da la tuberculosa.

Pavlar u betg pavlar selvaschina – in tema che sparta ils avis

En il Vorarlberg dentant er il Tirol e l'Allgäu è la tuberculosa derasada tar la selvaschina. Adina puspè datti er infecziuns tar animals da niz sco per exempel vatgas. En il mender cas pudess la malsogna – entras p.ex. baiver latg – infectar ils carstgauns.

Plazs da pavlar – lieus per derasar la malsogna

In lieu nua che tschiervs pon dar vinavant ad auters animals selvadis la malsogna contagiusa tuberculosa èn per exempel ils plazs da pavlar ch'i dat en il Vorarlberg u en autras regiuns da l'Austria e Germania. Là èsi pussaivel che 80 fin 100 animals selvadis sa rimnan e la malsogna po sa derasar, declera il veterinari chantunal dal Grischun Giochen Bearth. En il Grischun èsi scumandà da pavlar la selvaschina. En regiuns da cunfin cun l'Austria er – per prevegnir che la tuberculosa na cuntanschia betg il Grischun ch'è liber da la tuberculosa.

Buna collavuraziun cun autoritads austriacas

Malgrà che l'Austria ed il Grischun han filosofias differentas saja la collavuraziun cun las autoritads austriacas buna, di il veterinari chantunal dal Grischun. Ins lavuria stretgamain ensemen e saja fitg transparent. Uschia ch'il Grischun è infurmà, nua ch'i dat cas da tuberculosa. Actualmain sajan quels plitost concentrads en duas valladas ch'èn in zic pli lunsch davent dal cunfin svizzer. Uschia ch'il privel ch’animals infectads vegnian en il Partenz e dettian vinavant la malsogna, saja pli pitschen.

Ord quest motiv è Giochen Bearth optimistic che la tuberculosa na riva il mument betg en il Grischun. Quai veglia dentant betg dir che la tuberculosa saja en intgins onns betg in tema. La collavuraziun e lavur da prevenziun restia enorm impurtanta.

Pavlar per evitar donns vi dal guaud da protecziun

En il Vorarlberg che cunfinescha cun il Grischun vala dentant in'autra filosofia. Per tegnair davent la selvaschina dal guaud da protecziun, vegn quella pavlada. Per Hubert Schatz, ecolog da selvaschina en il Vorarlberg saja in scumonda da pavlar nagin tema. Uschia possian ins controllar meglier la selvaschina ed ella fetschia pli paucs donns en lur guauds da protecziun.

