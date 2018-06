Al schef da fracziun da la PBD Gian Michael, pari donn ch'i resta be en in departament tut sco fin qua. Sia partida avess giavischà er là ina midada. Per Jon Domenic Parolini, sco inschigner da guaud fiss quai departament probabel stà pli adattà che quel da scola e cultura.

A nus pari donn ch'il departament da construcziun è vegnì bloccà. Quai fiss stà bun per tut ensemen sch'i avess er là dà ina roschada.

Per lur cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini, avess la partida burgais-democratica giavischà in auter departament. Però la repartiziun fetschia la regenza e quai saja d'acceptar. Plinavant saja la partida cuntenta ch'i haja dà ina detga roschada.

Jon Domenic Parolini surpiglia l'onn proxim da nov il departament da scola e cultura.

