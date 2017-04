PBD grischuna sustegna strategia d'energia 2050

La Partida burgais-democratica dal Grischun sustegna cleramain la strategia d’energia 2050. A sia radunanza da delegads ha la PBD decidì la parola GEA per la votaziun dals 21 da matg. Uschia suonda la partida grischuna a la partida mamma, la PBD Svizra.

Cun la strategia d'energia 2050 vegnia rinforzada la producziun d'energia en il pajais, la forza idraulica vegnia sustegnida e l'effizienza da l'energia augmentada, metta Andy Kollegger, cusseglier grond cler. Gist per l'energia idraulica grischuna saja quai ina gronda schanza. Quella vegnia rinforzada entras la strategia d'energia, e quai saja impurtant per promover la pli impurtanta funtauna d'energia regenerabla en Svizra. Plinavant saja l'energia idraulica in impurtant factur economic per il Grischun che vegniss uschia segirà.

