Sin nivel naziunal ston la PCD e la PBD bunamain fusiunar. Suenter che la PBD ha pers sia «locomotiva» Eveline Widmer-Schlumpf, èsi be pli ì engiu cun ella. Ed er l'oransch da la PCD vegn en il Cussegl naziunal bunamain adina pli verd. Auter è quai dentant sin nivel chantunal. En Grischun han omaduas partidas anc adina lur bastiuns ed i fiss era pussaivel da restar independent.

Quai fiss ina pussaivladad che pudess dentant funcziunar, manegia il politolog Clau Dermont.

A Basilea datti in bun exempel. Là han ils liberals fusiunà sin nivel naziunal, dentant sin nivel chantunal èn las partidas restadas autonomas.

I dependa dal sistem d'eleger

Quant necessaria ch'ina fusiun daventa, dependa er dal sistem d'eleger. En Grischun sto il chantun bainbaud chattar in auter per las proximas elecziuns dal Cussegl grond. «Resta il maiorz na sa mida betg bler tranter las forzas politicas, sche la PBD e la PCD fusiuneschan uss u betg. Dentant sch'il proporz è en il futur il sistem d'eleger il Cussegl grond, perdan las partidas sezs, e sch'els fusiunassan, perdess la nova Allianza dal center forsa damain sezs.»

È in segund plaz en il Cussegl naziunal realistic?

In scenari che Clau Dermont vesa per las elecziuns dal Cussegl naziunal: L'allianza vegniss segir a gidar a Martin Candinas da tegnair ses sez u perfin conquistar in segund sez.

Dentant quai è anc fitg legì en la culla da cristal.

Dapli davart las schanzas sin in segund sez, possian ins pir dir, cura ch'ins ha tut las datas, manegia Clau Dermont.