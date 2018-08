La regenza grischuna duai restar responsabla per ils plans d'instrucziun. Da quest avis è la Partida burgais-democratica grischuna PBD. La fracziun da la PBD recumonda da refusar las duas iniziativas chantunalas «Buna scola GR» per dapli participaziun en dumondas da furmaziun e per dapli participaziun tar ils plans d'instrucziun. Las iniziativas vulessan spustar las cumpetenzas da la regenza sin il Cussegl grond e la populaziun. Tenor dretg vertent saja dentant la regenza responsabla per realisar las leschas e betg il Cussegl grond u la populaziun.

Sustegn per lescha da polizia

La fracziun da la PBD sustegna percunter la revisiun parziala da la lescha da polizia. Surtut beneventa la fracziun la meglieraziun da la segirtad publica. Quella cumpiglia tranter auter la surveglianza zuppada da lieus publics sco er la memorisaziun da questas datas per curt temp.

