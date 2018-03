Il WWF Grischun n'è betg surstà dals resultats da las mesiraziuns da PCB en il Grischun. Tuttina saja quai uss impurtant da far ulteriuras examinaziuns per chattar las funtaunas dal PCB.

Or da Telesguard dals 29.03.2018.

En il Rain a Glion, en l'En a Martina ed en la Plessur a Litzirüti ha il chantun chattà concentraziuns pli autas da la chemicalia d'industria PCB. Quels resultats na fan betg surstar Anita Mazzetta, la manadra dal WWF Grischun. I saja stà da quintar ch'ins na chattia betg mo en il Spöl PCB mabain er en auters lieus.

Alarmant na sajan ils resultats dentant betg, tuttina saja uss impurtant da far ulteriuras mesiraziuns per chattar las funtaunas. Tge che croda numnadamain en egl ad Anita Mazzetta è ch'i ha per exempel en il Rain sut l'ovra idraulica dapli PCB che sur l'ovra.

I saja enconuschent ch'ovras electricas han durant decennis lavurà cun PCB. Dentant na saja anc betg confirmà ch'il PCB vegn da l'ovra. I saja uss da spetgar giu ils resultats da las proximas mesiraziuns ch'il chantun fa.

Consequenzas per natira

Ed era sche las concentraziuns n'èn betg malsegiras per ils carstgauns na dastgian ins betg emblidar la natira. Per ils peschs ni er las ludras che vivan en l'aua haja il PCB numnadamain bain consequenzas. Gia pli baud hajan las ludras patì fitg sut il PCB, uschia Anita Mazzetta.

Consequenzas per entira Svizra

Ils resultats pudessan avair consequenzas per l'entira Svizra, quai di Roger Pfamatter da l'uniun Svizra da l'economia d'aua. El persequitescha cun grond interess las examinaziuns. Sch'i sa mussass uss propi ch'il PCB vegn dad ovras idraulicas, lura avess quei ina muntada per l'entira Svizra. Dentant er el manegia ch'i saja uss ina giada da spetgar giu ils resultats en detagl.

