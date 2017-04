PCD GR – strategia d'energia 2050 e la scola han fatschentà

Cun 57 cunter 9 vuschs e 4 abstenziuns han ils delegads e las delegadas ditg gea a la strategia d'energia 2050. Sper la parola per la votaziun dals 21 da matg è er il plan d'instrucziun 21 stà sin la glista da tractandas da la radunanza a Tumegl.

Malgrà in referat per ed in cunter la strategia d'energia 2050 n'hai betg da grondas discussiuns tranter delegadas e delegads cristiandemocrats. Er la discussiun al podi davart il plan d'instrucziun 21 n'ha betg chaschunà dumondas u remartgas ord las retschas dals bun 100 preschents.

Da schanzas e problems

Suenter che la parola per ils 21 da matg è stada clera han quatter exponents per e cunter discussiunà avantatgs e dischavantatgs dal plan d'instrucziun 21. Il scolast gimnasial e commember dal comité Buna scola grischuna, Christof Jäger ha p. ex. crititgà il coc dal nov plan d'instrucziun, l'emprender orientà a cumpetenzas. Quai che munta ch'ils uffants duessan betg mo savair insatge mabain er savair applitgar la savida.

« ... I va in zic en direcziun quantitad sin donn e cust da la qualitad. » Christof Jäger

scolast gimnasial

L'orientaziun a cumpetenzas pretendia ch'i vegnian tractads uschè blers temas ch'i restia memia pauc temp per approfundar l'essenzial, di Christof Jäger.

La deputada dal Cussegl grond, scolasta primara e presidenta communala da Bonaduz Elita Florin Cluori defenda il model da cumpetenzas. Tras la nova structura en ciclus nua ch'ina cumpetenza vegn differenziada per plirs stgalims vegnia quella adina puspè repetida e rinforzada.

« Tar in plan d'instrucziun vai per la realisaziun da la lescha e quai na tutga betg pli sin il nivel politic... » Elita Florin-Caluori

deputada, presidenta communala e scolasta primara

Er tar la dumonda tgi che duess decider davart il plan d'instrucziun van las opiniuns ina ord l'autra. Ils aderents dal plan d'instrucziun èn da l'avis che quel duai vegnir elavurà be da glieud dal fatg. Tenor ils adversaris duai però er il Cussegl grond u il pievel avair in pled en chapitel.

In ulteriur tema da la discussiun al podi era p. ex. l'individualisaziun che vegn anc pli ferma cun il plan d'instrucziun 21 e che procura tenor ils adversaris per malruaus e dischintegraziun en classa. Ils aderents vesan la dumonda da l'individualisaziun sco schanza, sco dumonda da la mesira ed er da las libertads dal scolast e da la scolasta.

