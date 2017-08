PCD nominescha Marcus Caduff e Mario Cavigelli

La radunanza da delegads da la partida cristiandemocratica ha nominà uffizialmain ses dus candidats per la regenza. Marcus Caduff va sco nov candidat en il cumbat, Mario Cavigelli vul defender ses sez.

La radunanza da delegads da la PCD ha nominà ses dus candidats per las elecziuns da la regenza ch'èn l'auter onn. Sper Mario Cavigelli che vul defender ses sez duai Marcus Caduff conquistar enavos il segund sez en la regenza che la PCD ha pers il 1998. La PCD va pia cun dus rumantschs en il cumbat, dentant betg cun dus Sursilvans sco il president da partida Stefan Engler punctuescha.

Mario Cavigelli quinta la PCD sco represchentant da la vallada dal Rain, el abitescha a Domat, i saja dentant in bun plus ch'el possia er discurrer rumantsch uschia Stefan Engler. Marcus Caduff è quel che duai represchentar las vals perifericas. Il Lumnezian da 44 onns abitescha a Morissen.

Delegads èn betg tuts d'accord

Enconuschent era dentant ch'er Alessandro Della Vedova avess gì interess da candidar. Il deputà dal cussegl grond e president da Poschiavo è dentant sa retratg suenter las discussiuns en suprastanza e sustegna uss la candidatura da Marcus Caduff. Inqual deputà avess dentant gugent vis el u in auter candidat da las valladas talianas sper Mario Cavigelli. U avessan almain gì gugent d'avair la schelta tranter dus candidats. Quai è dentant be stà tema davos las culissas, davant las culissas avess mintgin gì la pussaivladad dad anc nominar durant la radunanza in ulteriur candidat, uschia Stefan Engler. Quai n'è dentant betg capità e Marcus Caduff è vegnì elegì cun grond applaus.

RR Actualitad 07:00