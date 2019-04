Ils delegads cristiandemocratics han nominà uffizialmain Stefan Engler per il cussegl dals chantuns e Martin Candinas per il cussegl naziunal. Sper quai èn er Carmelia Maissen, Yvonne Brigger-Vogel, Franz Sepp Caluori e Gianna Luzio vegnids nominads dals delegads.

Martin Candinas e Stefan Engler duain vinavant represchentar la PCD a Berna – quai han ils delegads decidì senza discussiuns. Stefan Engler duai restar en il cussegl dals chantuns e Martin Candinas duai tegnair ses sez en il cussegl naziunal. Quai cun agid da Carmelia Maissen, la presidenta da Glion, Yvonne Brigger-Vogel, manadra da la cuminanza d'interess turissem dal Grischun (ITG), il deputà Franz Sepp Caluori e Gianna Luzio, la secretaria generala da la PCD Svizra – els cumpletteschan la glista.

Purtar aua per Candinas

Els èn pia quels e quellas che portan aua per Martin Candinas per ch'el possia salvar ses sez. E quai tutga er vitiers manegia lez – la finamira saja dentant er da bajegiar si novs politichers e novas politicras. Persunas anc uss betg uschè enconuschentas survegnan uschia la schanza da daventar pli enconuschentas e da sa profilar. Uschia che la PCD va cun duas finamiras en il cumbat electoral: Per ina salvar ils dus sezs e per l'autra bajegiar si nova glieud.

Parolas per las votaziuns dals 19 da matg

Sper quai han ils delegads da la PCD er decidì las parolas per las votaziuns dals 19 da matg:

Iniziativa cunter la chatscha speziala – NA

Refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS – GEA

Midament da la lescha d'armas – GEA (qua ha la suprastanza decidì)

Las decisiuns èn stadas fitg cleras cun be singulas cuntravuschs u abstenziuns.

