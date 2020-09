Novas sfidas per la stagiun da skis

Las pendicularas en Grischun quintan pervi da la pandemia da corona per la stagiun da skis che vegn cun novas sfidas e malsegirezzas. Retschertgas da la gasetta «Schweiz am Wochenende» mussan, che las differentas pendicularas pondereschan gia mesiras da segirezza, e quai independent dal concept da la branscha ch'è anc en lavur.

Arosa Lenzerheide per exempel planisescha da prolungar las uras d'avertura u d'engrondir las pistas. Las pendicularas da Cuira vulan reparter ina «schtulpa» sco protecziun da bucca e nas a lur clients d'abunnament. A Breil pon ils giasts che vegnan sulets u en dus seser persuls sin las sutgeras ed a Sedrun e Mustér datti tranter auter la pussaivladad da reservar in plaz en la gondla via app.

Problems vesan las pendicularas surtut tar la coordinaziun dals spazis da spetga pervi da las relaziuns da plaz. E che las cundiziuns da rom sa midian adina puspè, fetschia fitg difficila la planisaziun.