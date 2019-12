Las Pendicularas Grischunas han lantschà la graubündenCARD a chaschun da lur radunanza generala a Samignun. Ella vegn a remplazzar a partir da l'onn proxim il Snowpass, l'abunament da skis chantunal che valeva mo durant l'enviern.

Promover la purschida da stad

Martin Hug, president da las Pendicularas Grischunas è persvadì che quest nov abunament sustegna il svilup da la purschida da stad. Ina purschida che vegn tenor el adina pli impurtanta per las pendicularas dal chantun Grischun. Entant fetschian las pendicularas grischunas mo 5% da lur svieuta durant la stad, questa cifra vegnia dentant a crescher en avegnir, è el persvadì.

In studi da graubündenBIKE ha mussà che 70% da tut ils bikers èn l'enviern giasts sin las pistas grischunas.

Per Martin Hug èsi dentant cler, ch'il svilup da las destinaziuns sto ir en direcziun d'in turissem da tut onn. E qua sajan las pendicularas be in actur en las destinaziun, sco motor dentant in actur impurtant.

Pretsch e validitad

La graubündenCARD custa en la prevendita 1'620 francs, quai èn 135 francs dapli ch'il SnowPass. La prevendita cumenza il 1. da favrer e la carta è mintgamai valabla dal 1. da matg fin ils 30 d’avrigl.

