La fin d'emna è la stagiun d'enviern da las pendicularas grischunas ida a fin pervia dal coronavirus. Blers manaschis ha perquai gì memia bleras mangiativas, surtut rauba frestga sco per exempel salata u latg.

Nus avain gì fortuna ed avain pudì dar ina buna part da nossa rauba frestga ad ina instituziun regiunala.

Sper las chasas da tgira u cantinas haja las pendicularas er vendì quellas mangiativas sur via, a fieras ubain regalà a collavuraturs e collavuraturas. Ma per part è la rauba frestga er vegnida dismessa. Las mangiativas betg duvradas èn per la pendicularas be in pitschen problem.