En cumparegliaziun cun la svieuta da l'onn avant han las pendicularas fatg l'enviern 2018/19 in plus dad 11,3%. Il dumber da giasts è l'enviern passà creschì per 7,5%. Quai annunzian las pendicularas grischunas.

Per la segunda giada en seria han las pendicularas grischunas pudì augmenta il dumber d'osps ed er la svieuta. En cumparegliaziun cun la svieuta da l'onn avant han las pendicularas da l'entir Grischun fatg in plus dad 11,3%. Cumpareglià cun la media dals ultims 5 onns è la svieuta schizunt creschida per 13%. Il dumber da giasts che las pendicularas han dumbrà en l'entir chantun è creschì per 7,5% cumpareglià cun l'onn avant. E cumpareglià cun la media da tschintg onns e quest dumber creschì per 9,1%.

Pli grond augment en Surselva

Il pli grond augment cumpareglià cun l'onn avant hai dà en la regiun Surselva. Là è la svieuta creschida per passa 21% ed il dumber da giasts per 15,7%. Quest augment stat dentant en connex cun la colliaziun dals dus territoris Sedrun ed Andermatt. Er la regiun Grischun central ha pudì augmentar la svieuta per 15%. L'augment dal dumber da giasts è cun 5,3% dentant cumparegliabel cun quel da las regiuns Engiadin'Ota ed Engiadina Bassa sco er Tavau/Claustra.

Relaziuns ston constar

Il svilup positiv ch'igl ha dà en l'entir Grischun saja cunzunt d'attribuir a las bleras uras da sulegl ed a las realziuns sin pista. Uschia vegnan las pendicularas en lur monitoring tar il facit: Sche las cundiziuns constattan, lura han ils turists anc adina plaschair dal sport d'enviern.

Tge influenza ch'il sistem da pretschs dinamics ha gì sin il dumber dad osps, na possian ins anc betg giuditgar. Per far quai dovri cifras da plirs onns.

RR novitads 12:00