Per 6 fulars lavuran 1'500 rasulaunas

Saida – ina materia che vegn fatga ord cucuns da rasulaunas che consistan da fil. En Svizra datti actualmain 12 persunas che tiran rasulaunas da saida. Ina da quellas allevaturas è Helene von Gugelberg da Maiavilla.

Quest onn ha Helene von Gugelberg per l'emprima giada pudì trair 1'500 rasulaunas da saida. Premissa per insumma pudair trair ellas è ch'i dat avunda pavel. Las rasulaunas èn numnadamain nas fins e mangian be feglia dals uschenumnads «murers», per tudestg «Maulbeerbäume».

Uschia ha la lavur per la tratga da quest onn gia cumenzà avant quatter onns: Lura ha Helene von Gugelberg plantà numnadamain ils emprims murers en il curtin dal chastè da Salenegg. Uss èn las 65 plantas circa dus meters autas.

La producziun da saida prosperava pli baud en Grischun

«1'500 maulas - quai vala anc adina sco tratga d'in emprendist. Jau na poss anc betg ma numnar grond maister en la producziun da saida», di Helene von Gugelberg. Ina giada prosperavia la producziun da saida er en Grischun ed en l'entira Svizra. «Damai ch'i na dat pli nagin che sa raquintar co che la tratga funcziuna, èsi per mai learning by doing.»

1'500 cucuns dattan 6 fulars

Per blera saida na tanschan las 1'500 maulas dentat betg: Cun lur saida dettia circa sis fulars, uschia Helene von Gugelberg. «Vairamain interessant vegni pir cur che plirs pon sa metter ensemen.»

