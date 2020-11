Il chantun Grischun ha pajà l’onn passà radund 9,8 milliuns francs per contribuziuns da scolaziuns. Quai per gronda part en furma da stipendis. En media ha in student Grischun retschavì l’onn 2019 in summa da 5’189 francs. Quai èn 95 francs dapli, che l’onn avant.

Cumpareglià cun la media en Svizra survegnan studentas e students dal Grischun en media 2’363 francs damain.

Stipendis e credits

Il 2019 han ils chantuns pajà ora 382 milliuns francs per contribuziun da scolaziun, quai èn 1% da tut las expensas per la furmaziun. Cun 95% en quasi tut las contribuziuns vegnidas pajadas en furma da stipendis. 7,6% da las 613'093 persunas en ina scolaziun suenter l'obligatori da scolaziun han survegnì in stipendi e 0,5% in credit.

Survegns ti era stipendis? Na? Lura vala la paina da dar in cuc en noss video. Nus declerain en ina minuta ils pli impurtants facts.