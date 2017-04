Per ina giada tiran els vid la medema suga

Oz, 17:10, actualisà a las 18:53

Ursin Lechmann

Era sche lur opiniuns politicas èn normalmain differentas, fan las differentas partidas politicas ensemen reclama per in «gea» a la strategia d’energia 2050. Uschia han tranter auter Silva Semadeni da la PS e Martin Schmid da la PLD preschentà lur arguments per la votaziun dals 21 da matg.