Per proteger il persunal

En il Grischun èn actualmain serrads otg uffizis postals, scriva la posta en ina communicaziun. Las mesiras dal Cussegl federal hajan era consequenzas per la posta. Serradas èn las agenturas a:

Breil

Seewis (en il Partenz)

Cuira, plazza da la posta

Malögia

Silvaplana

Ftan

Guarda

Arvigo

La finamira saja da garantir il provediment da basa. Quai saja mo pussaivel, sch'ins protegia ils emploiads e las emploiadas. Per far quai anc pli concret, vegnan per exempel tscherts pots partids si en gruppas, che lavuran da differents temps. Quai è gia capità en l'Engiadina.

La posta vegnia era vinavant a furnir brevs, pacs e gasettas. Ins stoppia dentant quintar cun retards. Per betg stuair vegnir en contact cun clientella, pon ils pots a partir dad uss er quittar ina spediziun inscritta cun lur atgna suttascripziun.

Da princip restan ils uffizis postals averts. Tar las agenturas n'è quai betg uschè simpel. Sche per exempel la stizun en la quala l'agentura sa chatta, sco serrar, lura è er la purschida da La Posta serrada. Tuttina emprovia la posta da minimar uschè fitg sco pussaivel las consequenzas dal coronavirus per lur clientella.