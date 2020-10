12 milliuns supplementars per promoziun da cultura

Per quatter onns

Sch'i va tenor la maioritad da la cumissiun da cultura dal Cussegl Grond duess il Grischun investir ils proxims 4 onns totalmain 12 milliuns supplementars per il concept per la promoziun da cultura. Tut ils 11 deputads da la cumissiun vulan ch'il concept survegnia mintg'onn ina summa fixa.

Quai cuntrari a la regenza grischuna. Lezza n'ha betg vulì fixar, quants daners ch'ins vul impunder cun quest concept en la cultura. Sch'i fiss ì tenor la regenza avess ins simplamain resguardà mintg'onn ina tscherta summa per la cultura en il budget. Uschia fiss il chantun restà flexibel.

Uss duess aber quasi vegnir mess si in viertgel, pia ina summa maximala quant bler che la cultura duess survegnir mintg'onn. 3 milliuns francs sch'i va tenor la maioritad da la cumissiun da cultura. La minoritad da la cumissiun less dentant be dar 1 milliun supplementar ad onn.

Il pled final en chaussa ha il Cussegl Grond en la sessiun dals 19 fin 22 d'october.