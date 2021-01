L’onn 1951 è stà in onn da lavinas extrem. En Svizra hai dà passa 1'000 lavinas e 75 morts. Era las vischnancas da Val S. Pieder e Zuoz hai tutgà grevamain.

Las vischnancas da Val S. Pieder e Zuoz hai tutgà grevamain, il medem di. Ils 20 da schaner è dapi lura in firà a Val.

En omadus vitgs vivan anc oz perditgas da quest trist eveniment: A Val S. Pieder han intgins indigens fatg intervistas cun la glieud veglia e registrà lur istorgias dal di da la catastrofa. Ed er a Zuoz raquinta in pertutgà, Duri Casty, als «Cuntrasts» da la lavina gronda. Co ch’el è vegnì en la lavina, co ch’el ha survivì e tge che quai ha fatg cun el.

L’inschigner forestal pensiunà, Giachem Bott, è stà davent dals onns 80 bunamain dus decennis en la cumissiun da lavinas da Zuoz. El s’interessa fitg per l’istorgia e declera a nus tut tge coincidenzas fatalas che han la fin finala manà a la gronda lavina da Zuoz. Plinavant explitgescha Gian Reto Marugg, il schef actual da la cumissiun da lavinas da Zuoz, il pli modern sistem da protecziun cunter lavinas. Uschia possian ils abitants da Zuoz sa sentir segirs, di el.

«Nagina segirtad da 100%»

Era ils abitants da Val S. Pieder èn oz en segirtad. Dentant vegn il responsabel dal chantun per privels natirals, Gian Claudio Leeger, a la conclusiun ch’i vegnia fatg tut il pussaivel cun paralavinas, rempars, controllas e reparaturas – dentant na dettia «sa chapescha tar la natira nagina segirtad da 100%». Dal medem avis è er il schef da la cumissiun da lavinas da Val S. Pieder, Hannes Tönz: nus accumpagnain el sin sia tura, cura ch’el observa la naiv sur il vitg. El di che la natira na sa laschia mai dumagnar, e perquai haja el adina in grond respect da las lavinas.

