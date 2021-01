Il november nudà in plus da 12%

L'hotellaria en il Grischun ha nudà il november 116'000 pernottaziuns – in plus da bunamain 12% cumpareglià il november 2019. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun. Il dumber da giasts svizzers saja s’augmentà per bunamain 31%.

En l'entira Svizra èn las pernottaziuns il november percunter sa reducidas per 57% sin 890'000 pernottaziuns. Quai ha communitgà l'Uffizi federal da statistica. Cunzunt il dumber da giasts da l’exteriur saja crudà ensemen per bunamain 83%.

Per tadlar curt e compact: