L'hotellaria en il Grischun patescha vinavant ferm da la crisa da corona: Il matg han ins registrà en l'entir chantun 66'000 pernottaziuns. Quai è in minus da 46% cumpareglià cun il medem mais da l'onn passà. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun. Il dumber da giasts svizzers saja sa reducì per 6%, quel da giasts da l'exteriur per passa 90%.

Tut la hotelleria svizra patescha

L'hotellaria en Svizra patescha vinavant ferm da la crisa da corona: Il matg 2020 hai dà 625'000 pernottaziuns. Quai è in minus da bun 79% cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà. Quai ha communitgà l'Uffizi federal da statistica. Il dumber da giasts indigens saja sa reducì per 56%, quel da giasts da l'exteriur schizunt per 95%.

Vesì sur tut ils emprims tschintg mais da quest onn resulta in minus da 43,8% tar las pernottaziuns en l'entira Svizra – cumpareglià cun il medem temp dal 2019.