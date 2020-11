L'institut da perscrutaziun da la conjunctura KOF preschenta en sia nova prognosa in augment da 3,3 respectiv 3,8 pertschient tar ils custs da sanadad per ils onns 2021 e 2022. Quai vul dir: Per persuna ed onn creschan els da actualmain 9675 francs sin probablamain 10'431 francs per l'onn 2022.

Per l'onn 2020 na quinta la prognosa anc betg cun in grond augmaint, cunquai che bleras prestaziuns sin il sectur da sanadad han causa corona betg pudì vegnir fatgas.

Il motiv per quest augemaint en ils onns 2021 e 2022 è il focus sin la segirezza da provediment chaschunà da corona. Quai munta, che la Svizra vegnia a stuair scolar dapli agen persunal da sanadad sco er a producir dapli agens medicaments e products medicinals, quai che custia dapli.

In ulteriur factur per l'augment dals custs è er, ch'il virus e la crisa d'economia che quel haja chaschunà fetschia malsauna la populaziun.