Lavurants e patruns duain sezs negoziar davart in contract collectiv per il persunal da tgira – quai na saja betg chaussa da la regenza grischuna. Il Cussegl grond ha refusà ina proposta da la fracziun socialdemocratica.

Regenza na duai betg intermediar in contract collectiv

Sindicats e patruns na vegnian gia dapi onns betg da sa cunvegnir, han argumentà ils socialdemocrats. Gist la crisa da corona haja mussà l'impurtanza dal persunal da tgira. I na tanschia betg da far applaus sin lautga, ha accentuà la deputada e presidenta da l'Uniun dal persunal da tgira Renate Rutishauser (PS):

Passa 50% da tut ils emploiads en Svizra hajan in contract collectiv e las branschas sajan cuntentas, uschia il president da la PS Philipp Wilhelm:

La regenza sco era insaquantas deputadas han bain gì simpatia per in contract collectiv, èn dentant sa dustads cunter in'intervenziun da la regenza.

Era sa dustads èn represchentants da chasas da tgira: In GAV restrenschia las libertads da las instituziuns e na schlia insumma betg la mancanza da persunal. Quai ha per exempel il mainafatschenta dal Center da sanadad Puntreis a Mustér, Diego Deplazes (PCD), fatg valair:

La vicepresidenta da la Fundaziun Flury e deputada da la PLD, Anna-Margreth Holzinger è sa dustada cunter la pretensiun che las cundiziuns da lavur en la tgira sajan uschè nauschas:

La finala ha il Cussegl grond acceptà ina varianta pli flaivla: La regenza duai periodicamain evaluar la situaziun en la branscha e sche necessari proponer mesiras cunter la mancanza da persunal en il sectur da tgira.

Il dilemma da Peter Peyer

Il cusseglier guvernativ Peter Peyer ha sco usità defendì la posiziun da la regenza. Tar quest tema è quai dentant stà in zic spezial, perquai ch'el era avant sia elecziun en la regenza sindicalist. «Questa debatta ma regorda vid mia vita passada», ha el constatà cun in surrir.

Durant la debatta èsi vegnì a la situaziun extraordinaria ch'il deputà Urs Marti (PLD) ha pledà per in'intervenziun da la regenza per cuntanscher in contract collectiv - entant ch'il minister da sanadad da la PS ha (stuì) pledar cunter:

Acziun da protest

Avant il bajetg dal Cussegl grond èn represchentants da «l'Allianza da tgira» sa postads ed han repartì fegls sgulants per far attent sin lur pretensiuns. E quellas èn: