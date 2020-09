La regenza grischuna veglia vinavant observar sche la mancanza da persunal da tgira creschia. Ma ella na veglia betg s'engaschar per in contract da lavur general, uschia la resposta sin in'incumbensa ord la fracziun socialdemocratica.

Durant il lockdown cura che las staziuns intensivas eran plainas, hai dà applaus per tgirunzas e tgiruns. Igl è vegnì punctuà ch'il persunal da tgira saja relevant per il sistem. La fracziun dals scocialdemocrats giavischa perquai ch'ins megliereschia las cundiziuns pe ril persunal da tgira. Pajas bassas, sururas e lavur malragulara stattian en discrepanza cun la relevanza da quellas clamadas.

Chaussa dals partenaris socials

Ils socialdemocrats giavischan che la regenza s'engaschia per meglierar la situaziun da lavur cun in contract da lavur general per il Grischun. La regenza refusa però quest engaschi, oravant tut perquai ch'in contract general saja chaussa dals partenaris socials, sco ella scriva en sia risposta a l'incumbensa. E las pussaivladads d'influenzar directamain sco regenza l'elavuraziun d'in contract general sajan sut questas circumstanzias limitadas.

Plinavant fa la regenza attent che l'elavuraziun d'in contract general haja gia pliras giadas fatg naufragi. Ina giada pervi da la resistenza entaifer la Federaziun grischuna d'ospitals e chasas da tgira. In'autra giada è n'ha l'intenziun da farncar il contract general sco cundiziun per rivar sin la glista d'ospitals betg chattà ina marioritad en il Cussegl grond.

La regenza è però pronta d'observar regularmain il svilup e da proponer mesiras sche la mancanza da persunal da sanadad vegnia anc pli gronda. L'ultim pled davart l'incumbensa per in contract da lavur general ha però il Cussegl grond.