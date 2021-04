La lingia da la Viafier retica tranter Razén e Tusaun è interrutta. Raschun è ch'in tren da construcziun è ì en in ulteriur tren da construcziun che steva airi. Quai sin in plazzal da la Retica tranter Cazis e Rodels–Realta. Tar l'accident saja in lavurer vegnì blessà lev, scriva la Viafier retica en ina communicaziun. Sco la Polizia chantunala scriva saja el vegnì transportà cun l'ambulanza en l'ospital da Tusaun.

Quant ditg che l'interrupziun cuzza n'è betg cler.

Midadas d'urari:

Tranter Razén e Tusaun van perquai bus da remplazzament.

Per la lingia d'Alvra datti in bus – gia a partir da Cuira.

A tgi che sto ir en Engiadina vegn recumandà da prender il tren tras il Vereina.

Acziun gronda

Dasper il salvament dal Grischun central èn stads en acziun er 10 persunas cun quatter vehichels dal salvament da la viafier a Tusaun, in collavuratur da l'Uffizi per natira ed ambient sco er spezialists dal Railcenter da la Viafier retica sco er la Polizia chantunala.

L'accident capità vegn intercurì da la SUST, il Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza e la Polizia chantunala dal Grischun.