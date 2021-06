L'openair Lumnezia fa er quest onn sfurzadamain pausa. Ed er pitschens openairs sco per exempel l'openair Stussavgia u il RockSedrun han spustà lur festival sin l'onn che vegn. Tuttina datti in pèr festivals che ristgan e ch'èn londervi d'organisar l'event.

Il RockSedrun n'organisescha quest onn nagin festival. La responsabladad saja memia gronda per porscher la segirezza giavischada. Era l'openair Stussavgia n'ha betg lieu quest onn. Er els na possian betg garantir la segirezza e tiers manca tar els la pussaivladad da controllar, quantas persunas che èn effectiv sin l'areal. Sper quai n'haja il comité d'organisaziun nagina veglia da stuair ramassar suenter il festival tut las mascras che fissan per terra.

Openair Chapella duai avair lieu

Da la grondezza nà, èn il RockSedrun e l'openair Stussavgia bunamain tuttina gronds sco l'openair Chapella. L'openair Chapella però vul realisar quest onn in festival. Il festival vegn ad esser sumegliant sco ils onns avant la pandemia, simplamain cun intginas restricziuns da corona. Cun la planisaziun sajan ins bain londervi. Bler dapli lavur na dettia quai quest onn betg, uschia ils organisaturs.

Sper ils festivals enconuschents datti quest onn a Cuira er anc in nov openair, il Kinoa. Sin ils prads sut il Fürstenwald vegn ad esser l'areal per l'openair kino. Per che las persunas tegnan distanza, survegnia mintga giast ina sutga da camping e possia lura seser, nua ch'el veglia. Per ils organisaturs è il Kinoa ina sfida, cunquai ch'els na san betg quant grond che l'interess vegn lura ad esser tar la populaziun. Tuttina vesan ils organisaturs era ina schanza cun corona. Els speran numnadamain che la glieud restia durant la stad en Svizra e che giasts ed indigens veglian puspè ir ad occurenzas.