La Partida populara dal Grischun ha lantschà ina petiziun online. Quella pretenda che la regenza grischuna sto infurmar la populaziun almain tschintg dis avant ch'ordinaziuns da Covid-19 van en vigur. Plinavant duai la regenza vegnir obligada da definir ordavant, cura che las mesiras vegnian puspè schliadas u rinforzadas.

Raschun per la petiziun è che la regenza ha prendì sias ultimas decisiuns per in «mini-lockdown» quasi sur notg. Per la gastronomia saja quai ina situaziun nunsupportabla. Talas decisiuns tutgian nungiustifitgadamain ina branscha che haja mussà ch'ella vegnia da resguardar ils concepts da segirezza.

Gia durant la sessiun dal Cussegl grond a Tavau, ha il president da la PPS dal Grischun, Roman Hug, appellà a la regenza:

La PPS veglia surdar questa petiziun cun las pretensiuns proximamain a la regenza grischuna. Quai ha Roman Hug confermà ad RTR.