La vita sin il chau è ina seria che raquinta dal mintgadi da tschintg persunas durant il temp da corona. L'entira seria è realisada davent da chasa. Perquai han tschintg persunas prendì il natel enta maun e han filmà lur mintgadi. En ina intervista via skype han ellas lura raquintà, co il coronavirus ha influenzà lur vita.

La vita sin il chau - per ina pazienta da ristga

Sandra Lutz na va betg pli ord chasa – danor sch'ella sto ir tar il medi. Ir tranter la glieud fiss ina bler memia gronda ristga per ella. Pertge il virus pudess avair consequenzas catastrofalas per ella. Perquai passenta ella mintga di en sias quatter paraids datiers da Berna. Ella ha documentà per nus in di en sia vita in pau solitaria - a chasa - cun il telefonin.

La vita sin il chau - per in bab da famiglia

Othmar Schärer lavura davent da chasa. Mo sco genitur è quai magari la detga sfida. Ad Othmar manca il biro e ses collegas da lavur. Persuenter haja el uss bler temp per la famiglia. Magari forsa schizunt memia bler temp.

La vita sin il chau – per in schuldà cun corona

Curdin Richert è stà duas emnas en isolaziun. Il motiv: il coronavirus ch’ha pudì tiers el durant ses temp en il militar. Uss è Curdin turnà a chasa, sauns e salvs e cun bler temp per raquintar a nus sia istorgia.

La vita sin il chau – per in lavurer da plazzal

Leandro Pedreiras è ina da las persunas che va la damaun anc a lavurar, uschia sco sche tut fiss pli u main normal. Ma cura ch’el turna a chasa la saira, è tut in pau auter. Nagins drinks cun amis, nagina visitas tar la famiglia ma percunter blers games.

Legenda: Leandro Pedreiras è stà sin il plazzal, era ils davos mais MAD

La vita sin il chau – per ina tgirunza en in center da requirents d’asil

Angela Collenberg n’è il mument betg bler a chasa, mabain surtut vid lavurar. Ella ha cumenzà durant il temp da corona a lavurar en in center per requirents d’asil a Turitg. Ensemen cun duas autras tgirunzas è ella responsabla per la tgira da radund 160 asilants. Ina lavur che pretenda bler, ma dat er blera satisfacziun ad Angela.

Legenda: Angela Collenberg ha dacurt cumenzà a lavurar en in center d'asil MAD

