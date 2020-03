Per franar la derasaziun dal coronavirus e per proteger pazients sco era collavuraturas e collavuraturs da l'ospital vegn supplitgà da desister sin visitas.

L'ospital a Cuira supplitgescha da betg far visitas

A Cuira supplitgescha l'Ospital chantunal da visitar malsauns mo en cas urgents. Vitiers èn serradas las ustarias da l'ospital per externs, scriva l'ospital sin sia pagina d'internet. La cafetaria resta dentant averta.

Wir bitten Sie, Ihre Angehörigen und Bekannten nur in dringenden Ausnahmefällen zu besuchen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Patient*innen sowie die Spitalmitarbeitenden zu schützen. Unsere Restaurants sind für Externe geschlossen. pic.twitter.com/ZmKgkIXY3Z, il link avra en ina nova fanestra — Kantonsspital GR (@KantonsspitalGR) 12. März 2020 , il link avra en ina nova fanestra

Entant vala en il chantun Turitg in scumond general per far visitas en ospitals e chasas d'attempads.

Naginas prelecziuns a la ETH Losanna e Turitg

A las Scolas politecnicas federalas ETH a Losanna e Turitg na datti il mument pervi da la pandemia da corona naginas prelecziuns en ils gronds auditoris. Empè duain ils curs vegnir offrids online hai num sin las paginas d'internet da las scolas autas.

Legenda: A la ETH a Turitg hai fin uss dà in cas confermà dal coronavirus. Tenor la scol'auta sa tractì d'ina collavuratur da labor sin il campus Hönggerberg. Keystone

Davent da glindesdi, ils 16 da mars fin la fin dal semester vegnan era tut ils exercizis, practicas ed excursiuns interruttas. La protecziun dals commembers da la ETH haja prioritad suprema.

Las universitads da Lucerna e Berna han er annunzià da metter a disposiziun cuntegns d'emprender en furma digitala.

Era en Frantscha e la Belgia vegn prendì mesiras

La Frantscha e la Belgia han decidì mesiras vastas per cumbatter e franar la crisa da corona. La Frantscha serra tuttas scolas, universitads e canortas per uffants pitschens. Sco il president Emmanuel Macron ha ditg a la televisiun valia quai a partir da glindesdi fin ad in termin betg definì.

En la Belgia vegnan serradas tuts cafés, ustarias e discotecas. Las scolas interrumpan l'instrucziun e tuttas occurenzas culturas e da sportivas èn annuladas, ha communitgà la primministra Sofie Wilmès.

Ord l'archiv

RTR novitads 06:00