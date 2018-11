Ina stad da chaliras, aua adina pli chauda e per part pli pauc aua – il 2018 ha purtà differentas sfidas per ils peschs e las auas grischunas.

Ils pestgaders grischuns pestgan adina damain peschs. Il 2017 han da quai da 5'800 pestgaders gì bun 118'500 peschs vi dal croc, quai è in minus da 22,3% en congual cun la media dals diesch davos onns. Las cifras per il 2018 n'èn betg anc publitgadas da l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun. Tenor il manader da l'uffizi Adrian Arquint haja la stad chauda gì en spezial en Mesolcina gronda influenza sin la pestga. En la Moesa per exempel hajan ins ha mesirà 20 grads. Ina forella preferescha temperaturas tranter 14 e 17 grads. Ed uschia hajan ils iruns profità da la preda simpla.

Er bovas han ina nauscha influenza

Plinavant ha l'uffizi er observà ils ultims onns che bovas han tschufragnà las auas da dutgs e flums. E malgrà damain peschs pigliads vegni mintg'onn mess ora passa in milliun peschs giuvens en las auas grischunas.

