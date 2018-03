Pierin Vincenz resta fin il matg president dal cussegl d'administraziun da la Repower. Quai di Mario Cavigelli en num dal chantun ch'è in dals acziunaris principals da la Repower.

Pierin Vincenz, l'anteriur schef da la banca Raiffeisen resta fin la radunanza generala da la Repower ils 17 da matg, president dal cussegl d'administraziun da la Repower, uschia il cusseglier guvernativ responsabel Mario Cavigelli. Il chantun è in dals acziunaris principals da la Repower - passa in tschintgavel da la Repower tutga ad el.

Situaziun malempernaivla

La situaziun mumentana, cun Pierin Vincenz en arrest d'inquisiziun, saja bain malempernaivla, i valia dentant anc adina la presumziun d'innocenza uschia Mario Cavigelli. Sper quai saja quai nagin problem per il cussegl administrativ da la Repower dad agir senza Pierin Vincenz, per da quels cas dettia quai in vicepresident.

Ins haja gia suenter las inquisiziuns da la FINMA, la surveglianza dal martgà da finanzas, tschertgà il discurs cun Pierin Vincenz. Il resultat da quai discurs è stà che Pierin Vincenz ha annunzià da sa retrair sco president dal cussegl d'administraziun da la Repower tar la proxima radunanza generala.

Uss èn ils acziunaris principals, pia er il chantun, vid tschertgar in successur per il post sco president dal cussegl d'administraziun da la Repower, uschia Mario Cavigelli.

