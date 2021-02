L'emna proxima cumenzan ils tests da corona en las scolas da Cuira sco project da pilot, quai ha Martin Bühler, il schef dal stab directiv dal chantun ditg oz envers las medias. Tar quai pilot giaja en emprima lingia per dumondas logisticas, tranter auter er co ils tests vegnan transportads en il labor. Sper quai èsi er l'idea da rimnar experientschas cun il procedere da pooling, pia che tut las emprovas d'ina classa vegnan mischedadas e testadas communabel.

Sch'il pool (da spida) vegn testà negativ, lu èsi liquidà e sch'el è positiv lu vegn guardà pli exact e fatg tests singuls per pudair isolar ils positivs.

La spida vegn analisada en in labor a Buchs, la finamira è ch'il resultat è sin maisa aifer 24 uras.

Ins saja fitg cuntent che la scola da Cuira è sa messa disposiziun per far il pilot - i dettia numnadamain bler da far er per la scola da la citad. Ins haja stuì preparar fitg svelt tut ils concepts. Martin Bühler quinta, ch'i saja suenter il pilot d'adattar inqual chaussa per ch'i gartegia suenter dapertut. Suenter las vacanzas da sport duain lu tut las scolas en il Grischun pudair porscher tests regulars, previs è ina giada l'emna.