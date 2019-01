Sin la plachetta da tschaiver 2019 da la citad da Cuira pon ins vesair l'Obertor da la citad veglia ed in capricorn cun duas stgellinas vid la corna che termaglia cun ina munaida dad in rap.

Legenda: La plachetta da tschaiver da Cuira 2019. RTR, Ivo Orlik

Per mintga plachetta vendida regala l'uniun da tschaiver Cuira 1 rap als organisaturs dal «Churerfest». Cun quella acziun umoristica vulan els far attent sin ils bindels da la festa da la citad. La problematica è numnadamain quella: Dapi l'onn passà pretenda il comité d'organisaziun da la festa da la citad che mintga stan sto cumprar tants e tants bindels – ils «Churer Bändelis» – per vender vinavant quels. Sch'ils possessurs dals stans vegnan davent cun quels bindels, tant meglier – sche betg, ston ils stans sez pajar ils bindels restants.

Cun far ina donaziun dad in rap per plachetta al comité d'organisaziun dal «Churerfest», less l'uniun surpigliar tscherts custs per ils possessurs dals stans.

Quai na saja dentant betg da pigliar memia serius, manegia la presidenta dal tschaiver, Iris Peng. Sch'els vendan sco ils onns passads radund 4'000 plachettas, vegnan els a pudair surdar radund 40 francs al «Churerfest». Durant il tschaiver manegia ella, possian ins dentant schon sa lubir ina tala sgnocca.

