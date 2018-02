A partir da l'avust vegn instruì en las scolas grischunas tenor il nov plan, in plan che na revoluziunescha betg il dar scola, ma che dat liantamain dapli pais al savair duvrar / applitgar quai ch'ins ha emprendì.

Al di da las portas avertas ha in e scadin pudì guardar en l'instrucziun a la Scol'auta da pedagogia a Cuira.

Il nov plan d'instrucziun dat dapli pais al savair duvrar / applitgar quai ch'ins ha emprendì, quai vul dir ils uffants na duain betg be savair ordadora insatge, mabain er duvrar questa savida. Il vegl plan d'instrucziun perscriva principalmain tge ch'igl è da savair, pia cuntegns.

Tenor Gian-Peder Gregori, docent da rumantsch e commember dal post da linguas a la Scol'auta da pedagogia, n'è quai betg ina nova filosofia da dar scola. En blers lieus vegnia gia daditg instruì uschia. Cun il plan d'instrucziun 21 vegnia ella uss simplamain lianta per tuts.

Ina chanzun è be il punct da partenza

Tge munta quai concret, dar scola tenor il nov plan d'instrucziun? Per exempel en il rom chant e musica; ch'ins prenda ina chanzun sco punct da partenza per colliar cun auters champs. Tranter auter chant cun moviment / saut, chant e lingua entras il text, il chant cun la teoria da ritmica e notas ubain er tadlar / l'udida, tge signifitga ina melodia euv.

Legenda: Chant e musica è bler dapli che be chantar u sunar. RTR, Gion Gieri Flepp

Uschia vesa la docenta da chant e musica Christina Riesch l'avantatg dal nov plan cunzunt en il fatg ch'el mussia als scolasts ed a las scolastas bler dapli pussaivladads e colliaziuns pussaivlas entaifer in rom.

Rumantsch – dapli che be savair ordador ils pronoms

In exempel per l'instrucziun da rumantsch tenor il plan d'instrucziun 21 pudess esser: Ils uffants legian in text che plascha ad els ed emprendan entras tschertgar e scuvrir d'enconuscher ils pronoms.

Quai pudess tenor Gian-Peder Gregori esser ina da bleras pussaivladads sco cumplettaziun tar ils enconuschents texts da largias ch'ils uffants emplainan or per trenar ils pronoms.

Legenda: Cudeschs d'uffants pon esser in bun med per emprender er grammatica rumantscha sper fegls da lavur cun exercizis. RTR, Gion Gieri Flepp

Medias ed informatica – emprender tras programmar

Il rom «medias ed informatica» vegn introducì dal tuttafatg nov cun il plan d'instrucziun 21. In da numerus exempels or da la sparta informatica, il programmar roboters pitschens da legos.

Legenda: Er gia uffants pitschens pon emprender cun dar cumonds sur il computer ad in simpel roboter. RTR, Gion Gieri Flepp

Tenor il docent responsabel per il nov rom, Rico Puchegger, hajan ils uffants lura da ponderar pensums per ils roboters, dar sur il computer ils cumonds correspundents e lura controllar sch'il roboter fetschia per cumond. Sche betg, saja dad analisar e curreger.

Legenda: Lilian Ladner e Rico Puchegger èn ils docents responsabels per il nov rom «medias ed informatica». RTR, Gion Gieri Flepp

Per ils futurs scolasts nagin problem

Sco plirs students e studentas han sincerà envers RTR al di da las portas avertas da la Scol'auta da pedagogia, giaja quai bain da dar scola cun il nov plan. Al cumenzament saja quai bain stà in zic cumplitgà e bler, ma pli e pli sajan els persvas e vesian il plan sco bun agid per la lavur da scolast. E discussiuns davart ils avantatgs e dischavantatgs dal nov plan en cumparegliaziun cun il vegl dettia quai bleras. Ma quai saja bun.

