Las deputadas ed ils deputads dal Cussegl Grond recumondan al suveran da dir «na» a l'iniziativa cun il num «per ina buna scola Grischuna – participaziun tar dumondas impurtantas da l'instrucziun». L'iniziativa ha la finamira che betg be la regenza, mabain er il parlament possia decider tar dumondas impurtantas da l'instrucziun.

L'emprima part da l'iniziativa dubla ha il parlament tractà oz. Ina segunda part suonda damaun. Sulettamain la PPS è sa messa sin la vart dals iniziants. Per ils auters deputads tutgan ils cuntegns per exempel dal plan d'instrucziun tar ils pensums dals experts e betg da la politica. La politica haja be da procurar per ina buna basa, vul dir, per ina buna lescha da scola.

RR novitads 18:00