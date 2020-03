Il stab directiv chantunal dal Grischun sustegna l'agid tranter vischins ed intermediescha persunal spezialisà. Sin la pagina d'internet dal chantun datti perquai uss ina nova plattafurma «Grischun GIDA».

Sin questa plattafurma pon persunas en quarantina che dovran mangiativas, servetschs da pasts u han in animal da chasa che stuess ir giuadora, dumandar per agid. Er ospitals u chasas da tgira che dovran dapli persunal medicinal, chattan là in formular.