L'Uffizi chantunal per natira ed ambient vegnia a represchentar il chantun sco post da coordinaziun e part contrahenta. Tar l'incumbensa vai persuenter da coordinar las controllas che differents posts han da far. Part fan be eroports ed implants che pertutgan la segirezza da sgols, dentant betg plazzas per atterrament exteriur u las plazzas d'atterrament da muntogna.

En Grischun datti las plazzas Samedan, San Vittore, San Murezzan, Tavanasa Vaz Sut ed implants per la segirezza da sgular sin il Corvatsch e sin il Lucmagn.

