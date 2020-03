Da principi èsi cler, il Cussegl federal recumonda da restar a chasa. Mo vala quai er per ils uffants che n'han actualmain betg scola? Ston els star l'entir di en chasa e dastgan betg ir giuadora? Daniel Koch da l'uffizi federal da sanadad relativescha in zic questa recumandaziun:

Sa chapescha ston uffants pudair far termagls in cun l'auter. Dentant ils geniturs ston sa dumandar sch'els vulan uss anc s'entupar en ina gruppa da sis u set cun auters geniturs u sch'els vulan ir persuls giuador.

In scumond absolut dad ir giuador cun ils uffants na fa pia er tenor l'expert nagin senn. Il medem ha er Christian Althaus epidemiolog a l'Universitad da Berna e bab da famiglia detg vers l'emissiun Puls dad SRF. En ses conturn dastgan ils uffants anc ir giuador e ses uffants han dastgà eleger trais camarats da far termagls per il proxim temp. Impurtant saja simplamain ch'i na dettia uss novas gruppas dad uffants cun uffants che n'avevan avant nagin contact in cun l'auter.

Naginas grondas gruppas

El sco er Estelle Thomet da la federaziun svizra per tgira d'uffants Kibesuisse cusseglian dentant dad evitar gruppas. Er purschidas ch'èn manegiadas bain, sco per exempel ch'ina famiglia prenda si e tgira ils uffants da l'entir quartier sajan cuntraproductivas, uschia Estelle Thomet vers Radio SRF.

Uss n'è betg il mument per schliaziuns creativas. Uss è il mument da restar calm, modest e da sa retrair sche pussaivel.

Ina varianta ch'è tenor ella dentant pussaivla e che duas famiglias sa gidan. Ch'ina mira per exempel in di da tut ils uffants e l'auter di l'autra famiglia. Uschia saja il dumber d'uffants survesaivels ed i è er adina ils medems uffants ch'han contact in cun l'auter. En scadin cas d'evitar èsi ch'il tat e la tatta guardan dals uffants, cunquai che quels sa chattan pli probabel en la gruppa da risico puncto coronavirus.