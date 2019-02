La finamira da la Partida liberaldemocratica dal Grischun èsi da puspè gudagnar in sez en il Cussegl naziunal e da mantegnair il sez da Martin Schmid en il Cussegl dals chantuns.

Or da Telesguard dals 13.02.2019.

La PLD cumbatta perquai cun duas glistas per il Cussegl naziunal. Sin la glista principala èn:

Michael Pfäffli, interprendider da San Murezzan

Vera Stiffler, cussegliadra da communicaziun da Cuira

Andreas Züllig, hotelier e president da hotelleriesuisse da Lai

Anna Giacometti, presidenta da la vischnanca da Bregaglia da Stampa

Martin Bundi, fiduziari da Trin-Mulin

Sper la glista principala datti era ina glista dals Liberaldemocratics giuvens cun:

Gian Donatsch, president dals Giuvens Liberals

Flavia Aebli

Yannik Gartmann

Nico Züllig

Nino Fontana

Legenda: Ils candidats liberaldemocrats giuvens: Yannik Gartmann, Flavia Aebli, Gian Donatsch, Nino Fontana e Nico Züllig (da sen.) ANR, Gion Nutegn Sgier

Per il Cussegl dals chantuns candidescha puspè Martin Schmid da Cuira.

Umens e dunnas e represchentants da las regiuns

2011 aveva la PLD pers il sez en il Cussegl naziunal, perquai che Tarzisius Caviezel n'era betg vegnì elegì. Ils Verd-liberals avevan ertà surprendentamain quest sez cun Josias Gasser. Uss vulan ils Liberaldemocrats grischuns puspè esser represchentads en il Cussegl naziunal.

Per pudair rimnar tantas vuschs sco pussaivel per las elecziuns dals 20 d’october ha la PLD fatg ina glista cun represchentants da las regiuns e cun umens e dunnas. La PLD na veglia dentant attatgar in sez dad in’autra partida; la strategia saja da sa fidar da sasez, ha il president Bruno Claus ditg ad RTR. Els veglian preschentar ina glista ferma e rimnar tantas vuschs sco pussaivel.

La dumonda è: Na fissi betg bun da colliar las glistas cun autras partidas per far bleras vuschs e gudagnar in sez en il Cussegl naziunal? Quai na saja anc betg decidì, ha il president da la PLD grischuna Bruno Claus ditg ad RTR.

Candidar sco team

Els sajan in team e veglian gudagnar puspè il sez en il cussegl dals chantuns. Quai dian las candidatas ed ils candidats sin la glista principala. Mo Anna Giacometti e Vera Stiffler vulan era purtar la vusch da las dunnas en il cussegl naziunal. Ellas pon far bleras vuschs sco era Michael Pfäffli che è sin plaz 1 da la glista. Mo lez ha da cumbatter cun in concurrent en l’Engiadina, cun il burgaisdemocrat Duri Campell.

GEA a refurma da taglia e finanziaziun AVS

A la radunanza da delegads a Laax ha la PLD era decidì la parola per la votaziun dals 19 da matg: In cler GEA a la lescha federala sur da la refurma da taglia e la finanziaziun da la AVS.

RR actualitad 07:00