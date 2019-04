Per la proxima sessiun dal parlament giuven grischun èn be 35 giuvnas e giuvens s'annunziads. Quai malgrà che blers èn las ultimas emnas ids sin via pervia da la politica dal clima.

Regularmain s'inscuntra il parlament giuven per discutar davart temas politics che fatschentan la generaziun giuvna.

120 plazs porscha la sessiun dal parlament giuven grischun ch'è proxima fin d'emna. Enfin uss èn dentant be 35 giuvnas e giuvens s'annunziads per discutar davart temas politics, rapporta il schurnal regiunal da SRF. Quai malgrà che blers giuvenils èn ids las ultimas emnas sin via a demonstrar en connex cun la politica da clima.

Ils organisaturs èn trumpads

Che la sessiun saja occupada uschè mal, trumpescha Nicola Stocker, il president da la sessiun da giuvenils. El haja quintà cun dapli interess suenter las chaumas da clima. Els hajan numnadamain era tschernì il tema «energia ed ambient». Er Sina Menn, in dals chaus dal moviment da clima en il Grischun, po be specular daco che l'interess è uschè pitschen. Forsa giajan ils giuvenils er pli gugent sin via, perquai ch'els pensian che quai haja dapli effect che discutar en il parlament giuven.

L'attractivitad da la politica

Che las giuvnas ed ils giuvens grischuns n'hajan betg uschè grond interess vi da la sessiun, na muntia betg ch'els sajan apolitics, uschia Chloé Jans da l'institut demoscopic gfs. Giuvenils hajan simplamain magari bregia cun structuras etablidas da la politica.

