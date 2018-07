Ils prads èn brins, en blers lieus vala in scumond da far fieu e las funtaunas èn medemamain ord funcziun en intginas vischnancas. Era sche l'aua n'è betg gist stgarsa, las ovras electricas sentan ch'i n'ha daditg ennà betg pli pluvì endretg en il Grischun.

Almain ils emprims tschintg mais hajan ins pudì producir bain e quai grazia a l'aua da la naiv, declera Thomas Grond, pledader da medias da la Repower.

Actualmain è il nivel d'aua en ils lais da fermada in zic sut la media. Ma quai è nagin problem.

Durant la stad vegnia l'aua per producir electricitad da la plievgia u dals glatschers che lieuan, sa il directur da las ovras electricas Engiadina, Michael Roth. «Sch'igl è fraid e sitg, lura è quai per nus il pli mal. En il mument èsi plitost chaud e sitg. Tut en tut sa tracti dentant tuttina da plitost pauc aua.» Tala dals glatschers na po pia betg cumpensar la plievgia che na po betg vegnir oragiu.

Producziun da 5-6% sut la media

En l'avrigl ed il matg hajan ins gì ina buna producziun pervia da l'aua da la naiv. Gia mez zercladur hajan ins lura sentì che l'aua giaja enavos pervia da la setgira. Serrà giu hajan ins quai mais cun ina producziun che giaschia 5-6% sut la media da l'onn. Per quest mais spetgian ins anc in mender resultat. Quai sentian ins economicamain: Ils custs per gestiunar in'ovra electrica sajan adina tuttina auts.

Sch'ins po producir dapli energia per ils medems custs è quai per nus d'avantatg. Auter è quai sch'igl è sitg e nus avain tut ils custs, savain dentant producir pli pauc.

Variaziuns èn normalas

In bun start ha era la Flims Electric giu quest onn. Che las quantitads d'aua varieschan è tenor il mainafatschenta Martin Maron mintg'onn il cas. «Per il mument è quai era nagin problem. Durant l'avust duessi simplamain puspè plover normal ch'ils currents pon puspè sa revegnir.»

A Zervreila en la Val Sogn Pieder èsi uschia ch'ils flums e dutgs che mainan l'aua en il lai da fermada mainan 10-20% pli pauc aua che la media. Dentant vala era qua: Ina giada dapli ed ina giada pli pauc aua, quai è normal. «Per las ovras electricas Zervreila n'ha quai naginas consequenzas economicas. Ils acziunaris han a disposiziun pli pauc electricitad. La consequenza è ch'il pretsch per ura kilowatt è quest onn in zic pli auts per els.» Era tar las ovras electricas dal Rain posteriur tuni tuttina: Durant il zercladur saja l'afflussiun enturn 20% sut la media, constatescha il directur Guido Conrad.

RR actualitad 12:00